丁允恭遭監察院彈劾 蘇貞昌：應受懲處、譴責 11:092021/01/16 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對丁允恭遭彈劾，蘇貞昌受訪表示，公職人員在公領域有任何的不當，都應該受到懲處、譴責。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【政新鮮】丁允恭千字喊冤駁性騷擾 王世堅怒譙他：最好閉嘴 訂閱影音： 中時新聞網 前總統府發言人丁允恭涉性騷擾有辱官箴，15日監察院審查會以11比0投票全數通過彈劾，行政院長蘇貞昌今（16）日受訪表示，任何服公職的人，在公領域有任何的不當，都應該受到懲處、譴責。 蘇貞昌表示，另有關三等獎章的退回機制，相關規定如果還有不周延，昨天已經交代秘書長及相關單位把制訂更周延，而目前丁允恭也已說要繳回獎章。 丁允恭性騷擾 監院11：0通過彈劾 丁允恭出招退獎章 驚動蘇揆喊修法 (中時 ) #丁允恭 #蘇貞昌 #懲處 #譴責 #不周延 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委貪汙案 廖國棟1000萬交保 04:102021/01/16 政治要聞 蘇貞昌下台時間點曝光 游盈隆預言民進黨遭風暴襲身 10:252021/01/15 政治 NHK認證造謠粉專 只是堵藍下架 04:102021/01/16 政治要聞 張大千畫作 總成交價曾全球第一 04:102021/01/16 社會新聞 前扁辦主任：專斷惹民怨 將走下坡 04:102021/01/15 政治要聞 YouBike 2.0破500萬人次 高雄幸運兒首騎就獲獎 17:072021/01/15 生活 新聞早班車》丁允恭性騷擾 監院11：0通過彈劾 07:182021/01/16 政治 丁允恭被彈劾 府：尊重監察院 16:082021/01/15 政治 綠大老均否認 Y女陳情信成羅生門 04:102021/01/16 焦點要聞 C女秀結婚照回嗆 我們會幸福的 04:102021/01/16 焦點要聞 頭條揭密》挪威接種輝瑞疫苗23老人死亡 日專家籲引進陸疫苗 00:352021/01/16 政治 政治熱門新聞 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 影／罷免王浩宇今投票 一早出現排隊人潮 - 政治 江啟臣主席打遍藍營無敵手 台中議員曝：只怕一個人 - 政治 蘇貞昌喊施政2年都做出對的決定 最新民調網友心聲曝光 - 政治 【封宇將至】王浩宇罷免會過嗎？正妹網紅爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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