【政新鮮】丁允恭千字喊冤駁性騷擾 王世堅怒譙他：最好閉嘴

前總統府發言人丁允恭涉性騷擾有辱官箴，15日監察院審查會以11比0投票全數通過彈劾，行政院長蘇貞昌今（16）日受訪表示，任何服公職的人，在公領域有任何的不當，都應該受到懲處、譴責。

蘇貞昌表示，另有關三等獎章的退回機制，相關規定如果還有不周延，昨天已經交代秘書長及相關單位把制訂更周延，而目前丁允恭也已說要繳回獎章。

(中時 )