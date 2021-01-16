台南一名計程車司機前年8月某日載一名年輕正妹小芳（化名）至麻豆轉運站，一時色慾薰心，先是假藉聊天方便為由，要求對方坐到副駕駛座，接著竟伸手撫摸其私密處、襲胸，眼見對方驚嚇拒絕，他則說「不然你幫我吹」；小芳當下雖然崩潰，仍等到抵達目的地、下車後報警提告，法院認為他犯後積極求和解、具悔意，判1年7月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，該計程車司機前年8月該小芳到麻豆轉運站，在路程中，他以聊天方便為由，要求對方從後座移往副駕駛座，沒想到他卻突然伸手撫摸小芳下體，對方馬上制止後，他又出手襲胸，之後還要求對方「不然你幫我吹」；小芳最後忍無可忍，到抵達目的地後馬上報警提告。

該司機在法庭坦承一時衝動、色慾薰心才會做出猥褻一事，並積極要與小芳和解；法官扣案行車紀錄器記憶卡，檢警調出案發時兩人的對話錄音，勘驗內容後，認為與女方證詞相符，確認司機罪刑。該司機事後積極與女方和解，賠償其損害，及取得原諒，達成和解。

台南地院審酌，該司機不尊重他人性自主決定權，為滿足自己性慾，不顧女方反對強行猥褻，實在不應該，但犯後已知坦認犯行、態度良好，並已取得女方原諒，以及智識、家庭狀況等一切情狀，依用不特定人運輸之交通工具犯強制猥褻罪，處1年7月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

(中時新聞網)