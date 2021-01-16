每當冬天便利商店開始擺放禮盒的時候，就知道要準備過年送禮了，看著堆積成山各式各樣的禮盒組開始陷入選擇障礙，禮盒裡多半以甜食或是保養品為主，不是吃膩就是擺著生灰等轉送；今年有更棒的選擇！新北市政府彙整北海岸及東北角精選年菜魚貨及加工品，包括新北貢寮鮑為主的貢寮鮑魚禮盒等，一次曝光給民眾，讓民眾有更好的年節選擇，自用送禮兩相宜。

好時好物好魚貨！宅配到府就甘心

這次新北市政府蒐集轄下漁會可以採購並宅配的配套年菜或魚貨禮品，讓民眾透過電話或是傳真訂購，新北優質魚貨直送到府，尤其是以新北貢寮鮑為主的貢寮鮑魚禮盒及即食料理包最受注目，一口鮑、九孔粥，年節必吃；瑞芳東北角嚴選魚貨禮盒組，有細嫩的白鯧、Q彈的剝皮魚，再加上富基魚市澎拜年節海鮮併盤（價值6800元含運）與海鮮禮盒（原價4,200元，優惠價3,800元含運），以及六神齊聚海鮮組（原價5,800元，優惠價5,000元含運）。

另外，龜吼漁夫市集也有幫民眾挑選4588元豪華組與3588元澎拜組海鮮禮盒，過年送餅乾已經落伍了，來個豪華海鮮禮盒，包你最吸睛，整盒過整年絕對是年節食材首選，還有淡水區漁會直營的魚藏海鮮宴會餐廳及富基魚市姊妹餐廳的精選年菜，超級適合小家庭過年一整週在家舉辦的饗宴！趕快看看清單，有沒有自己心儀的魚貨年菜呢？一通電話下單訂購吧！很多優惠只到31日或是2月1日止，預購從速。

宅配年年有「魚」送到家！天時地利人和！即刻起開放訂購

新北市政府漁業處張麗珍表示，過年就像在犒賞自己一年得辛勞，並賦予明年未來的期望，這次我們精選推薦新北轄下北海岸與東北角的魚貨特產，以及漁會直營餐廳與富基龜吼魚市的推薦年菜與海鮮組合，即刻起開放訂購，讓大家在家好好過個年，希望大家品嚐到新北在地優質魚貨產品後，都能年年有餘一整年。

(中時 )