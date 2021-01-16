新北市長侯友宜特地陪同弱勢一起採買年貨。（葉書宏攝）

國際獅子會300B2區在年前不僅規畫客製化的採買活動，更捐贈「行動銀髮俱樂部服務車」及「新北市新巴士」各1輛。（葉書宏攝）

國際獅子會300B2區在年前不僅規畫客製化的採買活動，更捐贈「行動銀髮俱樂部服務車」及「新北市新巴士」各1輛。（葉書宏攝）

國際獅子會300B2區在年前不僅規畫客製化的採買活動，更捐贈「行動銀髮俱樂部服務車」及「新北市新巴士」各1輛。（葉書宏攝）

農曆春節將屆，新北市社會局、國際獅子會300B2區及家樂福新店店合作今（16日）上午舉辦年貨採買活動，獅子會贊助500戶弱勢每戶3000元禮券，市長侯友宜特地陪同弱勢一起採買年貨。

國際獅子會300B2區在年前不僅規畫客製化的採買活動，更捐贈「行動銀髮俱樂部服務車」及「新北市新巴士」各1輛，新巴士未來將投入深坑區，汰換原本老舊車輛，提高行駛山區時的安全，讓偏鄉長者接受到更周全的照顧及服務。

侯友宜表示，在疫情的影響之下整體環境急遽變化，社會福利所面臨的挑戰更多也更加嚴峻，國際獅子會300B2區總監及眾獅友們在這樣的處境之下，不僅看見了弱勢家庭的需求，更在防疫的標準下規劃更加貼近他們需求的活動。

除了年節活動外，更長遠的思考到偏鄉的資源落差及交通上的不便，提供2部車輛讓新北市的長輩及民眾享受到更多更棒的服務，不僅「獅福購好年」更讓一年中的每天都能「獅福銀好日」。

國際獅子會300B2區總監梁金生表示，這次的活動是獅子會在社會服務上一個新的嘗試，希望可以帶給這些家庭更「貼近」他們的幫助，也跟家樂福一同在採購後加碼每戶小紅包及福袋，讓家戶在開心採購完後能得到一個驚喜及祝福。

(中時 )