一名俊俏挺拔的男子，19歲那年因鬥毆被送去勞改，父母一怒之下把兒子趕出家門，結果他自認「潘安再世」，整天等人包養，還真的等到了！大他38歲的女星帶男子去了美國，臨終前甚至把價值約300億台幣的遺產全部留給他。男子風光回家，過著揮霍無度卻又樂善好施的生活，守著對女星的承諾，終身不娶。

李春平，上述故事的男主角，1949年在大陸江蘇出生，當兵時因初戀女友劈腿，他一氣之下跟情敵大打出手，結果被送去勞改。父母認為兒子有辱名聲，不准他回家，自認「外表是最大武器」的李春平，便整天待在北京飯店咖啡廳，等著有一天被富家女看上。

赴美和女星結婚，是李春平這輩子最重要的人生轉捩點。（翻攝百度百科）

1978年，一名年紀超過60歲的美國籍老太太，希望李春平做她的情人，但兩人相差38歲，李春平拒絕了；兩年後，李春平得知老太太居然還在等他，這一次他沒有拒絕，以養子的身份，和她去了美國。

李春平赴美後才發現這位老太太曾是好萊塢巨星，家中收藏無數、傭人成群，出入都有名車接送。但李的內心卻日漸空虛，因女星不准他交朋友，他的世界只能圍繞著女星打轉。

女星後來罹患乳癌，臥病期間脾氣變得異常暴躁，李春平仍一如往昔、無微不至地照顧她，為了讓李合法繼承財產，兩人辦了結婚手續。1990年9月女星病逝，李春平繼承總資產逾70億人民幣（約300億台幣）的遺產，開啟人生另一新頁。

女星留給李春平逾300億台幣遺產，感謝他10年來的陪伴及照顧。（翻攝百度百科）

1991年夏天，李春平回到北京，先買下一棟8000萬豪宅，再一口氣買了3輛勞斯萊斯，成為大陸第一個擁有勞斯萊斯的人；他也曾在澳門賭場一晚輸掉1.4億。後來良心發現，到處捐錢做善事，成為「第一慈善家」。李春平一生累積捐款逾6億，平均一天捐7萬元，而且都是現金。

2016年8月，李春平被醫生診斷出罹患阿茲海默症。他曾在接受媒體採訪時表示，「如果有來生，想要擁有自己的愛情、自己的家庭，子孫滿堂」，言談之間對於自己的遭遇，盡顯無奈。

李春平晚年罹患阿茲海默症，自始至終都是孤單一人。（翻攝百度百科）

(中時新聞網)