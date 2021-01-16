大媽界的時尚！一名網友吃午餐時發現，隔壁桌的5位大媽都是「短髮捲捲頭」，讓她好奇為何中年婦女如此偏愛這個造型？問題立刻引發網友討論，許多人點出關鍵原因是「年紀大髮量會減少，燙捲看起來頭髮比較多」，並表示，原PO以後也會這樣的。

一名網友昨在PTT上發文分享，中午吃飯時，隔壁桌坐了一群大媽們，由於她們講話超大聲，用餐過程中不斷炫耀自己兒孫的成就，引起原PO的注意，轉過去一看發現，這五位大媽有個共同特徵，那就是每個人都是「短髮捲捲頭」。

由於這款「短髮捲捲頭」出現在中年婦女的頻率很高，也讓該網友好奇，這是那個年代的流行嗎？並表示，她真的很怕自己到了那個年記之後，也會選擇同個款式的髮型。

貼文引起熱議，許多網友留言表示，「大媽燙直髮及肩，會很像千年老妖」、「髮量看起來比較多」、「大媽需要捲毛掩飾禿頭」、「頭髮變少、白髮多，燙捲或剪短比較好看」、「小時候就覺得為什麼每個人的阿嬤都是短髮捲捲頭，結果長大看還是一樣」、「 妳以後頭髮少了，也會燙捲的」、「大媽界的時尚」、「你以後也會這樣的」。

不少網友也指出，除了「短髮捲捲頭（花媽頭）」之外，大媽界的另一時尚指標就是「愛穿紫色外套」，「紫色複製人也是XD」、「 喜歡紅、紫色」、「愛穿紫色複製人」。

而日前一名網友也在「爆廢公社二館」分享照片說，天冷真的會找不到媽媽！從照片中可見，火車站的買票口站著5、6位大媽，每人都頂著短髮捲捲頭、穿著紫色羽絨外套，雷同的外表，讓人乍看分不清誰是誰。據了解，該照片其實在五年前就被臉書粉專《精神科觀察日記》PO出來討論過，當時在網路上也引起熱議。

(中時新聞網)