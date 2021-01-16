台美去年12月簽署教育倡議，期望擴展中英教學機會並維護學術自由。美國在台協會（AIT）與學術交流基金會今天共同舉辦華語教學論壇，AIT處長酈英傑致詞表示，在美國有許多中國孔子學院關閉了，現在正是時候讓台灣邁出步伐補上缺口，不只是要教中文、學英文，更要向學中文的美國學生講述精彩的台灣故事。
酈英傑說，台灣故事精彩亮眼，犧牲奉獻的台灣人民打造蓬勃民主與健全經濟，其中更不能少了台灣防疫工作，這也是在全球數一數二備受肯定的一段。非常感謝台灣願意在疫情期間挺身而出，積極在華語教學扮演重要角色。現在是深化美台教育合作的大好時機，尤其是在中英文教學領域。
酈英傑鼓勵準備前往美國教中文的助教：「你們肩負教導美國年輕人中文的任務非常重要，你們能趁這個機會介紹台灣，並講述一個和孔子學院不同的台灣歷史。雖然現在充滿了不確定性，我相信美國充滿迫不期待想和不同老師學習中文的學生，他們一定會歡迎大家。」
外交部長吳釗燮表示，台美官方首次在教育領域建立制度化，也是台美雙方政府跨部會合作，意義重大。去年台美關係成果豐碩，除教育外，在安全、經貿、科技、醫衛等都有重要進展，尤其在疫情期間為台灣創造許多在國際舞台上發光的機會。
國安會副秘書長徐斯儉致指出，近年來各國逐漸體認到中國利用孔子學院滲透教育體系擴張影響力，美國政府因此警示各級學校與孔子學院合作的風險。台灣的民主自由成為各國學習華語的首選，相信未來能將優質的華語教學能量傳到全世界。
(中時 )
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