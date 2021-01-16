大陸一對情侶日前在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）一棟公寓內，遭二名歹徒挾持後殺害，調查後發現，受害男子曾是騰訊高級主管，外界不排除他可能知道太多機密慘遭滅口。

據柬埔寨《吳哥時報》報導，這起挾持殺人案，發生在1月12日金邊市桑園區百適河分區一棟公寓內，當時遇害的38歲男子肖波與22歲曹姓女友，被監視器錄到他們遭2名歹徒挾持到9樓殺害，不久清潔人員發現2人遺體驚嚇報案。

大陸一對情侶柬埔寨慘遭殺害，行兇畫面曝光。

柬埔寨警方表示，肖波被繩子勒死後被搬到廁所，曹女口中被塞滿布料，口鼻被封箱膠帶貼住活活悶死。目前已確定兇手也是大陸人，且與被害人熟識，消息指出2名兇手已逃往泰國。

這對情侶遭挾持畫面曝光，2人被歹徒持槍架住頸部，不敢輕舉妄動，遭歹徒押上電梯後，帶到9樓殺害。畫見中可見，戴帽子與平頭的2名歹徒，貌似華人。

報導中指出，肖波日前因案從大陸逃往柬埔寨，於當地一間集團企業擔任高級主管，配有一棟別墅及豪車，後來因不明原因被集團驅逐。據了解，肖波後來遭仇家追殺，11日晚間曾試著透過中間人調解恩怨。

(中時新聞網)