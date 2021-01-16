據美國有線電視新聞網報導，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日凌晨發生規模6.2地震，死亡人數上升，至今至少67人死、上百人受傷，當地醫院被夷為平地，仍有許多病患和工作人員被埋在瓦礫堆中。印尼紅十字會預估，死亡與失蹤人數還會增加。

印尼蘇拉威西島15日凌晨發生規模6.2地震，，至今至少67人死、上百人受傷，當地醫院被夷為平地，仍有許多病患和工作人員被埋在瓦礫堆中。

印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，地震於當地時間15日凌晨1時過後來襲，地震震央位於馬杰內（Majene）東北方6公里，震源深度10公里，造成馬杰內至少637人受傷、15000居民失去住所。蘇拉威西島通訊與資訊部門薩努西（Safaruddin Sanusi）表示，該市內將近一半的建築物遭毀，其中包括一棟軍事辦公室、旅館以及政府大樓。

另外薩努西說，馬杰內市內仍有許多人受困於倒坍的建築物下，也是搜救單位的優先救援對象，「我們需要更多的脫困器具與人力，挽救受困的傷者」。

地方災害應變當局主管拉曼（Ali Rahman）表示，強震也造成西蘇拉威西省的馬武柔市至少8人死亡，不僅有病患和醫院員工被困在整個遭夷平的醫院瓦礫堆底下，也傳出當地有一家8口遭困在倒塌房子底下。馬武柔一名當地記者表示，一些建築物嚴重毀損，包括2間旅館、省長辦公室和一間購物中心。

印尼位居環太平洋火山帶，經常遭地震侵襲。2018年時，規模6.2的強震引發海嘯，侵襲蘇拉威西帕魯（Palu），導致數千計民眾喪生。

(中時新聞網)