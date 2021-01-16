高嘉瑜臉書貼文。(取自高嘉瑜臉書)

最近網路上瘋傳一張「世界上最可怕的6件事」的星座梗圖，包含你是天秤座、欺負獅子座等，引發不少人轉傳。其中，身為天秤座的立委高嘉瑜昨(15日)晚間則在臉書忿忿不平，並秀出翻白眼的符號說「哪裡可怕」？引發不少網友妙回「是歌聲」。

近來網路瘋傳一張星座梗圖，內文提到世界上最可怕的六件是，分別是得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座。

對此，高嘉瑜在臉書寫下，身為天秤座覺得很棒啊，且以前一提到天秤座的時候，其他人就會說「天秤座都帥哥美女，劉德華也是天秤座」，所以他相當不解「哪裡可怕？」

這篇貼文引起網友論戰，網友說，「天秤座最大的敵人是自己」、「天秤+1，共同點應該是...家裡某空間一樣可怕」、「我是天蠍座，請嘉瑜得罪我，這樣才是邏輯」、「天秤座的可怕是美女嘉瑜委員」；還有不少人虧高嘉瑜「可能是歌聲可怕？」、「妳可怕的不是星座，是歌聲」。

該梗圖近來已引發廣大網友轉傳，星座國師、天秤座的唐綺陽也在臉書談論此事，稱「深受其害的我決定轉PO」，她更特別開了一場直播講解，笑稱天秤座太可憐了，並分析梗圖最後一句的意思是，「天秤座是來害自己的，旁邊的人如果有感受，也只是餘威喔。」再度掀起廣大網友回響。

(中時新聞網)