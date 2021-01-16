新年張貼新氣象，迎接牛年鴻運來，2021年法鼓山以春聯「平安自在」和社會各界彼此祝福，12月27日起，歡迎民眾蒞臨法鼓山海內外分院道場，或至全台各地全聯福利中心免費索取(數量有限)，與四方親友喜結善緣。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，「平安自在」是2021年法鼓山為社會及全世界祝福的主題，所謂平安，是以慈悲心待人，時時有平安；所謂自在，是以智慧心安己，處處得自在。

方丈和尚說明，佛法的智慧，主要是因果因緣觀，任何事情都有它的前因後果，然而因果並非絕對，只要積極努力，就可以改善現況，甚至能創造成功的機會和機緣。所以，新的一年可以說充滿了希望，若能抱持這種心態和心行，本身就是平安自在的。

法鼓山表示，掃描春聯右下角QR Code，就能分享「平安自在」的意涵。歷年來的春聯皆採用環保工序、典雅設計，回歸簡樸本色與視覺觸感，深受各界人士喜愛，歡迎民眾在年前索取分享。

(中時 )