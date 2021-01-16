星座專家唐綺陽老師在粉絲團分享一張網路圖，圖中描述「世界上最可怕的六件事」就是得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座，許多人一看就十分有同感，短時間內就吸引超過9萬人按讚。唐綺陽老師特別開直播分享自己對這張圖的看法，其中風象星座雙子、天秤、水瓶全上榜，唐綺陽老師表示「風象星座就是人類的瑕疵品」，實在是太特別，讓周圍正常的人類很困擾！

聽說這是今天最多人討論的圖？ 深受其害的我決定轉PO🤣🤣🤣 由唐綺陽占星幫發佈於 2021年1月14日 星期四

▍1.得罪天蠍座

唐綺陽本身就是天蠍座，因此對此非常有感，他表示很多人怕得罪天蠍座，覺得天蠍座會報復，其實報復之心人皆有之，只是天蠍座永遠不會忘記。如果天蠍誠心誠意對你好卻被捅一刀，或沒做錯的事情卻得到不好的待遇，會很悲憤，而且他一定不會忘記，變臉如翻書，這種可怕體驗一次就夠了，就能知道有多不好過。

▍2.欺負獅子座

唐綺陽形容：「想像你在非洲大草原，敢欺負獅子嗎？」獅子座平常都很正向、人很好，好像很尊貴、很大器、很平和、很老實，如果你欺負他就是在刺激一頭睡獅，當獅子座生氣就是暴風等級，他發火的樣子非常有畫面！

▍3.愛上水瓶座

直播時有觀眾表示自己就是愛上水瓶座的苦主，唐綺陽分析，愛上水瓶座時不會得到正常的回應，所有對一般人的邏輯，都無法用在水瓶座身上，你覺得他應該生氣的地方他高興，你覺得他會高興他卻生氣，例如對水瓶座女生示好，為他做東做西，結果他很獨立自主，討厭你這樣對他。唐綺陽不禁對鏡頭前的水瓶座喊話：「水瓶座自己檢討，生而為人你們是不是瑕疵品？你們太特立獨行害我們人類很困擾！」

▍4.拋棄巨蟹座

唐綺陽表示「拋棄巨蟹座」很可怕其實是種稱讚，因為拋棄巨蟹不會得到報復，而是一個巨大的損失，你以為他是我們不要的東西，結果失去以後覺得失去很多好處。巨蟹被拋棄其實不會有什麼反應，有沒有你都沒差，當他的前任情人發現自己在巨蟹心中一點份量都沒有，心中的失落感將會非常大，也覺得自己的拋棄是個錯誤。

▍5.對象雙子座

對象雙子座有多可怕？唐綺陽反問：「愛上一個人格分裂症患者很有趣嗎？」雙子就是天使和惡魔的共同體，一直變來變去、朝令夕改，好奇心是他的標準配備，讓身邊的人心很累，跟不上他的節奏，也滿足不了他的新鮮感。而且雙子座常常自我感覺過度良好，覺得自己條件優於眾人，高高在上的樣子令人髮指！

▍6.你是天秤座

唐綺陽分析，水瓶座怪在外面、天秤怪在裡面，雙子、天秤、水瓶是人類瑕疵品的星座，上天給了風象星座很好的外包裝，看起來聰明、很會交朋友，實際上接近他們就知道跟你想的不一樣！

「你是天秤座」為何可怕？唐綺陽表示一般人可以輕輕放過的事情，天秤就沒辦法，他們很難被取悅，天秤是隱形的水瓶，叛逆至極，難以理解，他們喜歡演出和善的樣子，因為他知道不偽裝的自己有多可怕，大家以為天蠍很會記仇，其實天秤更會記仇，天秤座沒辦法忍受失衡，就會想做些什麼來回應，天秤座的報復是有計劃性的，相較之下天蠍的報復比較情緒化、小兒科，天秤座報復的時候理智就回來了，風象星座生氣的時候會有暴風雨前的寧靜，如果他打定主意吹垮你，他就會好好找到對方的弱點，一出手就要讓對方垮台，他們瘋癲的時候反而不用擔心，他們冷靜的時候就非常可怕了！

(中時新聞網)