資深藝人黃安近年演藝事業重心都在大陸，高調公開國族認同的他，言論常引起網友隔空交火，不過近來台灣爆出兩名醫護人員確診新冠肺炎，前衛生署長楊志良語出驚人表示：「若自己是院長第一件事就是將他開除」，不當言行慘遭網友圍剿，對此黃安則發文表示：「楊志良一定是對的」，強調一定會力挺到底。

北部某醫院醫師與護理師女友感染新冠肺炎，這位醫師疑似插管時遭傳染，也是台灣首起醫護人員確診案例，讓部分民眾質疑防護是否出現漏洞？對此前衛生署長楊志良日前上政論節目時，公開評論染疫醫師不夠專業應該被開除，不當言論導致負面聲浪不斷，對此黃安則排除眾議力挺楊志良，在微博發文表示：「我不知道這個楊志良說了什麼，或者做了什麼，只要是民進黨說他做錯的，一定是做對的，我一定支持！整天要人民道歉，到你X的欠，堅決不道歉」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

不過黃安卻在發文數小時後突然刪文，對此有網友推測過去楊志良疑似口誤，而惹怒一票大陸網友，才讓黃安緊急刪文自保，以免挺錯人反倒讓自己成為全民公敵。

近來台灣新增境外移入確診病例攀升，指揮中心宣布居家檢疫必須「一人一戶」，對此黃安不僅痛批此政策，更怒斥台灣政府是「笨蛋草包」，還反過大讚大陸防疫才是全球第一，未料遭網友打臉搞不清楚狀況。

(中時新聞網)