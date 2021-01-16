台中市烏日區爭取興建全民運動館，初步獲得肯定，體育署日前派員會勘場地。(顏寬恒提供／林欣儀台中傳真)

台中市烏日地區因人口數僅7萬多，無法爭取建置國民運動中心，地方民代為帶動民眾運動習慣、平衡城鄉落差，積極爭取體育署「充實全民運動環境計畫」中的全民運動館，目前初步傳來好消息，台中市府體育局將計畫送體育署審查，體育署日前率隊視察高鐵特區內的文中二用地。

前立委顏寬恒表示，過去與台中市副議長顏莉敏攜手爭取台中港區運動公園、是台中第四座標準運動場館，內設健身中心、韻律教室、桌球、羽球場地及戶外競賽型溜冰場；這次再與市議員吳瓊華合力爭取烏日全民運動館，盼設置在烏日區新榮和段的文中二用地內。

顏寬恒說，文中二用地緊鄰高鐵路一段、健行路、三榮九路、三榮路二段，且前往台74快速道路、國道三號都很方便，若設置全民運動館不只有益於烏日民眾，還可服務大肚區、龍井區等，服務群眾涵蓋烏日、大肚、龍井共約21萬人口

吳瓊華則說，過去就曾要求市府積極爭取在烏日區設置全民運動館，且高鐵特區內大樓及人口數逐年增加，加上烏日社福館及社會住宅也將成立，利用占地3.46公頃的文中二預定地興建運動館相當可行，呼籲中市府超前部署、積極向中央爭取。

運動局長李昱叡表示，已依照體育署「前瞻基礎建設城鄉建設充實全民運動環境計畫」規定提出申請，目前規畫的烏日運動館融合新型態健身房、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等設施，盼藉此強化市民健康體能、促進運動參與人口成長，並可結合周邊現有都市發展與交通建設。

(中時 )