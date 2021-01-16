歐盟前副首席談判代表、現任貿易部委員會主席韋安德（Sabine Weyand）15日表示，中歐全面投資協定文本將會在下周發布。他並表示，歐盟視中國為合作夥伴、系統性對手（Systemic rival）及經濟競爭對手。

多維新聞網16日報導，韋安德表示，該協定是在中國政府同意規管國有企業以及包括服務業在的補貼透明度之後達成的。他也指出，中國承諾的市場准入、公平競爭的環境，是有受爭端解決系統及制裁所約束的。

報導稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2020年12月30日晚間與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視訊會議，共同宣布如期完成協定談判。

中歐投資協定全名為「中歐全面投資協定」，亦簡稱中歐CAI。根據中國政府網站介紹，協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。

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