嘉義地方聞人洪鴻彬告別式場面盛大，旗下弟兄以三跪九叩告別大哥。（呂妍庭攝）

嘉義地方聞人洪鴻彬告別式場面盛大，旗下弟兄以三跪九叩告別大哥。（呂妍庭攝）

嘉義地方聞人洪鴻彬日前過世，今16日告別式場面盛大。（呂妍庭攝）

今告別式會場湧進來自全省各地道上弟兄，由市長黃敏惠擔任點主官。（呂妍庭攝）

嘉市議長莊豐安更率多位議員捻香弔唁。（呂妍庭攝）

嘉義地方聞人洪鴻彬日前過世，今16日告別式場面盛大。（呂妍庭攝）

立委王美惠擁抱遺孀，兩人痛哭失聲。（呂妍庭攝）

洪鴻彬的弟弟、新港鄉代表會主席洪鴻然拜別哥哥時淚流不止。（呂妍庭攝）

嘉義地方聞人洪鴻彬日前過世，今16日告別式場面盛大，數千道上弟兄前來送他最後一程，包括嘉義市長黃敏惠、嘉義縣市4位立委等地方政要都到場，致喪規模在嘉義地區難得一見。

洪鴻彬生於1960年，因口腔纖維化病變，術後休養多年，已很少在公開場合出現，去年12月15日因心肺衰竭而辭世，享壽62歲，他一生傳奇，樂意助人，講情義，常為人排解糾紛，頗受眾幫兄弟敬重，尊他為「大哥」、「鴻彬兄」。

今告別式會場湧進來自全省各地道上弟兄，由黃敏惠擔任點主官，立委陳明文、王美惠、蔡易餘、翁重均等政壇人士也沒缺席，嘉市議長莊豐安更率多位議員捻香弔唁，福添福基金會創辦人陳盈助、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹等人也現身送洪鴻彬最後一程。

黃敏惠說，洪鴻彬是嘉義知名人物，其一生標榜的忠義精神大家都看得到、感受得到，驟然離世，大家都萬分不捨。洪鴻彬友人鍾長吉說，告別式遵照洪董事長生前遺願交辦，以簡單隆重儀禮進行，感謝眾多好友前來，家屬感受在心。

告別式結束後隨即起棺「發引」，送行隊伍將由告別式場所在的上海路行經新民路口「辭棺」，再轉垂楊路在嘉義女中前讓送行人員上車，前往嘉義殯葬管理處羽化。

(中時 )