布魯克林籃網再度組成三巨頭，令外界想起2013年的大災難，當時新老闆急於求成，買來皮爾斯(Paul Pierce)、賈納特(Kevin Garnett)、泰瑞(Jason Terry)，付出了3支首輪籤與多位球員，讓球隊接下來6年都是半殘狀態。總管馬克斯(Sean Marks)去年11月重申不會「賠上未來」，但他們本周還是受不住誘惑，從休士頓火箭買來哈登(James Harden)。

籃網送出3支未受保護的首輪籤(2022, 24, 26年)、4支首輪籤交易權，後者的意思是籃網未來若在選秀挑到好球員，火箭有權再用自己的新秀把他換走，而且可以換4次(2021, 23, 25, 27年)。籃網除了獲得哈登，多拿到克里夫蘭騎士的1支次輪籤。

在外媒的評價中，籃網是這次四方交易裡最吃虧的一方，畢竟他們是賭博，真的拿到總冠軍就一切值得，否則就是慘賠火箭是最大贏家，拿到歐拉迪波(Victor Oladipo)等人維持戰力，獲得4支首輪籤(其中1支是騎士給的)，4支首輪籤交易權，最重要的是請走了鬧彆扭的哈登，前途光明。被「揪團」進來交易的騎士、印第安納溜馬都算小賺一筆。

最大的受害者並不是這4隊球員，而是東區所有的球隊，他們盼了8年才等到詹姆斯(LeBron James)這個大麻煩自行前往西岸，現在又出現籃網這支超級球隊。密爾瓦基公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)說：「籃網變得更強了，非常非常強。」同時籃網新手教頭納許(Steve Nash)肩上的壓力不可避免地跟著加倍。

(中時新聞網)