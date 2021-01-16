據美媒《全國廣播公司》（NBC）透露，正值多位川普政府官員不滿總統川普煽動暴民闖入國會動亂而主動請辭之際，一度曾風光訪台的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也傳辭職，並於拜登就職日當天生效，為最新一位主動請辭的川普政府內閣官員。

NBC指出，阿札爾的辭呈中，簽署日期為12日，已是國會動亂一周過後。他在辭呈中提到造成5人死亡、多人受傷的國會動亂中，雖然總統公開譴責之，但這已抹煞了過去川普政府4年來的成就，特別是遏制疫情惡化的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）。

阿札爾指出，國會暴亂不僅傷害美國民主以及和平轉移政權的傳統，並請求川普繼續平等地譴責任何形式的暴力，要求不得在華府的就職活動或是其他地方有任何擾亂行為，持續支持20日當天可和平有序地政權轉移。

另外，阿札爾也強調正值疫情攀升之際，持續分配疫苗、治療美國人民仍有持續需求，故與拜登政府之間的順利政權轉移至關重要，而為了人民的最佳利益，自己決定任職到川普政府最後一刻。

不過報導也指出，川普政府正因施打疫苗速度過慢飽受批評。根據美國疾病管制與預防中心統計，雖然14日已有3千萬疫苗分發至全國各地，但實際上僅有1千萬施打紀錄。另外，川普政府官員於本周才正式讓拜登團隊取得重要的疫苗接種數據。

阿札爾曾於去年8月訪台，為當時自1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，排序最高的一位。總統蔡英文也於當月10日接見阿札爾等人組成的參訪團，表示他的來訪，是臺美防疫合作的重要一大步。

(中時新聞網)