陳水扁前總統母親陳李慎女士於昨晚辭世，民進黨發言人顏若芳表示，民進黨對陳前總統母親辭世深表哀悼，並期盼陳前總統及家屬節哀保重，黨中央將委請台南市黨部關心並配合家屬協助相關治喪事宜。

前總統陳水扁母親陳李慎昨天下午病逝，享年94歲，遺體已移往柳營福園殯儀館冰存，暫未設靈堂，陳水扁今早在臉書證實，也表示，「扁媽走了」。

扁媽病逝 民進黨：盼陳前總統及家屬節哀保重。摘自扁臉書

陳水扁臉書指出，親愛的母親陳李慎女士，於2021年1月15日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲。

他說，感謝各界的關心，感恩麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料！

他表示，家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了。

他強調，為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒！

(中時 )