前衛生署長楊志良近日針對北部醫護感染新冠肺炎成為本土確診病例，公開批評應該開除醫護，說法惹議引發兩極反應，更招致大批基層醫護反彈，彰化骨科名醫陳彥名，也在自家診所門前掛起大大的紅布條，公開表達「唾棄楊志良、挺醫護」的訴求。

「陳彥名骨科診所」FB粉專，16日上午張貼出診所外觀照片，門口掛起大大的紅布條，上面印著「唾棄楊志良不當發言」，並提醒民眾戴口罩、勤洗手，力挺醫護同胞，貼文內容指「陳醫師提醒大家，勤洗手、戴口罩，防疫病毒人人有責」，引發不少醫護和網友熱烈分享討論。

彰化骨科名醫陳彥名2018年在診所外一家雞排攤前，一連十天免費發送雞排，共送出一千份慶祝柯文哲連任台北市長。（資料照，謝瓊雲攝）

有人大力稱讚他仗義執言、有骨氣，紛紛留言「感謝所有醫護人員的努力與其家屬的支持。做好自己健康管理，不要增加醫護人員的負擔」、「台灣人是你們的後盾，醫護加油！」跟進表態挺醫護，還有人幽默大喊「要看骨科」。粉專也在留言處回應「總是要有人出來噹他～不然當醫生都塑膠…」

在彰化執業開診所的骨科名醫陳彥名，過去熱衷對政治與公共事務表態，2018年曾因慶祝柯文哲連任台北市長，一連十天總計狂免費分送千份雞排，去年初因蔡英文連任總統又免費送了300份雞排；針對楊志良批評北部染疫醫護，還公開指應該開除，引發爭議後又強調絕對不道歉，他也再度發出不平之鳴，直接在自家診所外掛起紅布條，公開表達力挺醫護到底的立場。

(中時 )