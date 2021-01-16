中國證監會15日晚間公告稱，近日已批准鄭州商品交易所開展花生期貨交易，合約正式掛牌交易時間為2月1日。

路透16日報導，花生是中國重要的油料作物。中國證監會表示，開展花生期貨交易將為相關農戶和產業企業提供公開、連續、透明的價格信號和有效的風險管理工具，有助於促進相關農戶和企業穩定經營，推動花生行業健康發展。下一步，證監會將督促鄭商所繼續做好各項準備工作，保障花生期貨的平穩推出和穩健運行。

中國證監會副主席方星海2020年12月中曾經表示，中國將加快推進天然氣、成品油、花生、30年國債期貨期權等品種上市工作，加快商品指數和商品指數期貨期權品種研發和上市，支持相關機構開發更多商品指數基金、商品指數ETF等投資產品。

鄭商所總經理魯東升隨後也表示，在新品種方面，鄭商所將全力做好花生、雞肉、鋼坯、燒鹼、PX、瓶片等品種的研發準備，深化馬鈴薯、葵花籽、大蒜、水泥、丙烯等新品種的研發，加大電力、BDI指數、商品指數研發力度。

(工商 )