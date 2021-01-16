港交所官網15日晚間披露，大陸知名短視頻平台快手科技已通過港交所上市聆訊，18日啟動路演，爭取在2月第一周掛牌上市，市場咸認時間將是2月5日，可望成為大陸「短視頻第一股」。

綜合陸港媒體16日報導，快手的上市團隊保薦人將在18日週一啟動分析師路演，緊接著進入招股階段，爭取農曆春節前上市。有承銷商透露，快手上市集資50億美元。但有消息人士透露，相較於此前快手500億美元的預期，快手的估值可能有所下調。

港交所網站資訊顯示，2020年前三季，快手各項財務收入資料增長迅速，總收入達人民幣（下同）407億元，電商GMV達2,041億元，其中僅第三季就達945億元。

上海證券報報導，快手IPO受到機構熱捧，接近公司的知情人士表示，部分機構投資者甚至不惜動用私人關係預定認購份額，在過去70多天，部分投資人四處尋找可能與快手創辦人宿華等核心團隊拉上線的關係，以便拿到額度。

(工商 )