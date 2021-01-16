富邦藝術基金會2018-2020連續三年將藝術能量注入運動賽場，與富邦悍將棒球隊合作，運用棒球硬帽、淘汰座椅和斷棒作為創作載體，結合環境永續之精神，透過線上募款、公開展覽、社群串連等形式，創造出藝術與運動的全新連結，包括藝術頭盔、觀眾席位、斷棒製筷，展現企業主動支持公益、社會永續。

2020年以球員在比賽或練習間打斷的球棒製成筷子，廢棄材料再製重生，成為實用與意義兼具的食器，藝術之美結合永續意涵，於生活中美好實踐。

斷棒每支斷點不一，經削裁與切割調整為合宜長度，並藉由打磨、拋光與上漆等專業工法，成為一雙雙富含正向循環意義與友愛環境概念的筷子，纖長筷體配搭球棒形狀筷頭，展現運動與藝術結合的美意，黑漆筷體沉穩大方，同步突顯棒球筷頭溫潤的木質色澤。本次更將筷子回饋集團，讓集團夥伴理解藝術生活化的實質內涵，期待透過藝術生活的多元互動，活絡集團員工美學品味養成，由內而外持續拓展美學教育。

(工商 )