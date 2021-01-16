香港女星葉蘊儀（Gloria Yip）早年來台發展時，因上節目吐出「我今年洗腳水（19歲）」紅遍大街小巷，讓許多人至今仍印象深刻。淡出演藝圈單親育子多年，葉蘊儀近來積極復出，2019年底參加真人秀《一切從失婚開始》，大方分享離婚過來人經驗，更打算轉戰直播，日前剛以17LIVER新身份，首次透過直播和線上粉絲一起慶生倒數迎接生日到來。

葉蘊儀清純甜美外型受封90年代「可愛教主」，當紅時期在亞洲各地皆享有高人氣，22歲閃婚、27歲離婚，母兼父職照顧一雙兒女。去年12月中起透過攜手開始跨足直播，一個月來2天開播一次的頻率和大家分享她目前的日常生活。她也宣布將於19日晚間7點至9點進行一場以「葉蘊儀GloriaYip甜蜜19歲」為主題的特別開播節目，葉蘊儀將與廣大台港日等全球粉絲敘舊談心，一起重溫那些年的甜蜜19歲點點滴滴。

葉蘊儀坦言很愛嘗鮮，雖然已經直播一個多月了，她還沒跟家人說，笑說「想保持秘密，給他們驚喜」，葉蘊儀在直播中展現真實的一面，說自己的直播風格就是「可愛、做自己，I’m so cute」，受到大批直播觀眾喜愛，她說「很開心碰見很多台灣朋友，很想念大家，這裡是一個很好的平台，這裡的觀眾很窩心，我們每天都會一直聊天。」

48歲生日前晚，葉蘊儀上線和粉絲一起倒數慶生，大家紛紛讚葉蘊儀是永遠的18歲，之前一起參加《一切從失婚開始》的搭檔薛世恒也帶著禮物到場為她慶生，對直播相當好奇的薛世恒還坐下來一起倒數邁入生日喝香檳切蛋糕慶生，葉蘊儀還以直播前輩之姿教起薛世恒，還不忘和線上粉絲即時互動適時道謝，開播一個月儼然已晉級專業LIVER。

(中時 )