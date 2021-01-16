日本境內疫情嚴峻，美國紐約時報報導，東奧有可能成為二次大戰後，第一個被迫取消舉辦的奧運大會。日媒也報導，日本政府與執政黨內部，對東奧舉辦抱持悲觀看法的人愈來愈多。

從日本境內確認首名染疫人士以來，到本月15日屆滿一週年，不僅看不到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情平息跡象，甚至二度發布中央層級「緊急事態宣言」，這也讓延期到今年夏天登場的東京奧運與帕運前景難料。

日本共同社引述美國紐約時報報導，受到疫情影響，延期到今年夏天的東京奧運要如期舉辦，可能性一天比一天來得嚴峻，東奧甚至有可能成為二次大戰後，第一個被迫取消舉辦的奧運大會。

紐時報導指出，日本、美國及歐洲主要國家疫情持續擴大，國際奧林匹克委員會（IOC）等也開始出現可能無法舉辦安全奧運的聲音，並提到IOC資深官員龐德（Dick Pound）曾說「無法確保」東奧能舉辦。

就算依目前東奧舉辦計畫，大約一萬名參賽選手等人的行動將嚴格受限，例如比賽一結束就必須離開選手村等；受邀採訪的各國記者，也可能被禁止在東京都內自由行動。

一旦東奧如期舉行，參賽選手與相關人士等人，預料將被迫面對前所未有的不自由。

日本時事通信社也報導，從無法抑制疫情擴大的現狀來看，日本政府與執政黨內部，對東奧舉辦抱持悲觀看法的人愈來愈多。

一旦東奧被取消舉辦的話，就代表防疫對策的失敗，日本政府可能陷入窘境。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100116

(中央社)