新境界基金會副執行長吳怡農「同額競選」民進黨的台北市黨部主委，因此「勢在必得」；吳怡農被視為將打破民進黨台北市黨部長期以來的醬缸文化，將為民進黨在台北市開拓新的票源，他表示，民進黨需要容納更多的聲音，可以從台北市黨部開始。

提到希望能吸受更多「政治新血」；他說，「政治新血」未必是年輕人，只是沒接觸這麼多黨務的人，如果有更多不同背景的人可以來了解參與，我覺得是一個進步的好事，黨內就可以有更多元的聲音。

吳怡農：民進黨容納告多聲音 台北市黨部開始。曾薏蘋攝

他還強調，地方黨部不用那麼傳統組織，除了2022選舉這個基本工作之外，可以做更多，這也是為什麼我覺得主委的工作值得去爭取去做。

2024一直是被民進黨視為距離首度市長最近的一次，為了搶下屢攻不破的台北市，民進黨在身兼黨主席蔡英文總統欽點下，推出吳怡農參選台北市黨部主委，在顏聖冠退選下，形成同額競選，吳怡農將可如期拿下台北市黨部主委一職。

吳怡農與媒體茶敘時指出，過去主委只在選務有角色，一般認知是輔選、操盤等傳統的組織動員，但他認為應該可以有更多。其他的民主國家，黨部應該與社區有更多互動，做與社區有關的活動，跟他在壯闊台灣聯盟本做的工作比較相關。

他提到，近來拜會高市黨部，高市黨部正在整修，就是要親近社區，還有連江縣黨部主委李問也投入社區教英文，他認為，台北市更應該做這類的事情。

他說，除了遇到選舉，平常時間市黨部最重要的就是要促成選民的對話，例如會做「客廳會」，對話議題包括公宅、社會住宅等更多公益活動；他認為，傳統的「政策溝通」是單向的，這應該是雙向的，知道大家想什麼、期待什麼。

很多人認為，台北市年輕人對政治比較冷漠，如何吸引青年參與？他說，應該要從認識、了解，進而支持、參與；他具體的目標是，對於關心公共事務、政策，卻沒有管道參與的民眾，能透過活動論壇討論小組。

(中時 )