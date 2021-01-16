彰化八卦山華陽吊橋下被運動路過的民眾發現有男性屍體陳屍邊坡，警方獲報到場調查，並以帳篷遮蓋遺體，一旁地面還有原先覆蓋在屍體上的紫色雨衣。（謝瓊雲攝）

超驚悚！彰化市知名的八卦山華陽吊橋，16日傳出有前往一旁體育場運動的民眾，瞥見吊橋下方，竟有一件紫色雨衣覆蓋在邊坡上，因顏色醒目顯眼，民眾好奇仔細一瞧，竟發現雨衣下覆蓋處，竟露出兩條人腿，疑似人的屍體，趕緊報警。

警方獲報到場拉起封鎖線進行偵查，初步從外觀判斷，死者應為40歲至50歲壯年男性，從高處墜落傷重死亡，目前正在釐清死者身分，至於是他殺或其他原因還要再了解。

(中時新聞網)