八卦山華陽吊橋下驚見屍體 紫色雨衣下蓋2條人腿嚇壞民眾 12:072021/01/16 中時新聞網 宋原彰 、中時、 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化八卦山華陽吊橋下被運動路過的民眾發現有男性屍體陳屍邊坡，警方獲報到場調查，並以帳篷遮蓋遺體，一旁地面還有原先覆蓋在屍體上的紫色雨衣。（謝瓊雲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化八卦山華陽吊橋下被運動路過的民眾發現有男性屍體陳屍邊坡，警方獲報到場調查，並以帳篷遮蓋遺體，一旁地面還有原先覆蓋在屍體上的紫色雨衣。（謝瓊雲攝） 超驚悚！彰化市知名的八卦山華陽吊橋，16日傳出有前往一旁體育場運動的民眾，瞥見吊橋下方，竟有一件紫色雨衣覆蓋在邊坡上，因顏色醒目顯眼，民眾好奇仔細一瞧，竟發現雨衣下覆蓋處，竟露出兩條人腿，疑似人的屍體，趕緊報警。 警方獲報到場拉起封鎖線進行偵查，初步從外觀判斷，死者應為40歲至50歲壯年男性，從高處墜落傷重死亡，目前正在釐清死者身分，至於是他殺或其他原因還要再了解。 雙北自來水變黃 洗澡心驚驚 院內感染照妖鏡 照出指揮中心三大雙標舉動 (中時新聞網) #雨衣 #彰化八卦山 #吊橋 #屍體 #雙腿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 望古車站 黑夜螢光裡找尋消失的盤古 07:002021/01/13 生活 渣男官二代帳號忘登出 蘋果女工程師驚見激情動作片 10:402021/01/13 社會 人妻花28元買二手心形紙鎮 5年後驚見骨灰秒嚇壞 22:152021/01/12 搜奇 台北爬山遇山大王級神鵰 網見超胖身形全看傻 09:032021/01/12 搜奇 中彰快速道路車禍 水鹿遭騎士3度撞擊當場死亡 18:482021/01/15 社會 風雲急 全國卻如醉如狂瘋選舉──國民政府是怎樣失掉大陸（八） 14:322021/01/15 兩岸史話 我身邊的大陸人》林場保衛員的家 動中靜苦中樂 17:232021/01/14 徵文 「北部某醫院」引爆網路大戰 網友怒嗆桃園哪算北部兩派互罵 00:452021/01/14 生活 楊冪深V裙解放內在美 裙擺斜一邊炸出美腿 15:452021/01/11 名人 新聞早班車》國會再集結 川粉嗆17日示威 06:302021/01/15 政治 北部醫院驚見院內感染 民眾看病5招自保 08:472021/01/13 生活 社會熱門新聞 嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕 韓國瑜低調致哀 - 社會 嘉義聞人洪鴻彬大出殯 場面盛大數千人送終 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 士林1家3口陳屍留百萬還債 死者表弟：他們沒借過錢 - 社會 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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