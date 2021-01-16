高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。黃一改過去低調作風，不但在新年感言中重提「罷韓」案，還多次上媒體針對罷免理由一一回擊，拉高雙方衝突、對立性。農曆春節將至，黃更比照競選規格，勤跑基層發放春聯，除了傳統市場、各大活動、餐會尾牙、社區大樓，就連健身房與垃圾車都不放過。在黃的搏感情攻勢下，有網友警告，這招對婆婆媽媽們真的有效，建議罷捷團體要及早因應。

黃捷9日在臉書發文，稱自己平日都在議會臨時會審議預算，趕快趁著假日一早到五甲肉豆公市場，向大家發春聯拜早年，現場也收到超多買菜的叔叔阿姨和攤販頭家們的熱情鼓勵，都說「一定沒問題的！」（指罷免案）並強調自己的春聯實在太搶手，一定會再加開春聯場。

高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

黃捷11日在於臉書發文，稱自己經過一個禮拜馬拉松式的議會臨時會預算審議，把握空檔時間到鳳山各市場跟民眾拜早年，10日傍晚到中山路夜市發放春聯，除了遇到許多正在準備期末考的學生朋友出來覓食外，也有很多熱情的攤販大哥大姊，看到她都熱情的打氣加油。

黃捷12日再度臉書發文，預告將在16日於創意料理餐廳舉辦「春聯見面會」，現場除了發送限量簽名版春聯，也會邀請神秘嘉賓，讓平常日要上班、希望加開假日場的民眾也能與她互動。

高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

不僅如此，昨日（15）黃捷又在臉書發文，表示年關將近最近活動「滿滿滿」，但她仍把握臨時會審查預算的空檔加緊「跑跑跑」，在鳳山的大街小巷跟民眾拜年；許多地方的長輩跟攤販大哥、大姊都很關心她在議會的表現，並要我繼續加油繼續拚，「實在很感心！」

黃捷積極又高調的表現，引來不少「反捷者」的不滿，紛紛在社群留言：「上週就碰到她本人在發了，原來是這樣的沒在怕」、「元宵節也不遠了，要不要連小燈籠一起發」、「無事獻殷情，下一句是什麼啊？」「發發春聯就能讓鄉親吃萊豬？台灣的政治越來越廉價了」；但也有網友直言：「這招對婆婆媽媽真的有效，罷捷總部一定要及早做好準備。」

(中時新聞網)