新店區明城里長罷免案投票 百餘名里民完成投票 12:222021/01/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票。（葉書宏攝） 新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票。（葉書宏攝） 新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票，新北市選委會設置2個投票所，總計有3055張有效選舉票，需要25％同意且同意票要多於不同意票，至中午12時許，約有百餘名里民完成投票，投票仍持續進行中。 新北市選委會表示，新店區明城里共有3055張有效選舉票，共設置2個投票所方便里民投票，由於防疫期間，門口均有安排工作人員實施防疫措施，管控人員進出。 罷王投票今日登場 國民黨立委魯明哲現身投票 王浩宇罷免案 鄭照新：中壢人請站出來投票 (中時 ) #里民 #投票 #罷免案 #新店區 #里長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 掃街買廣告 衝高罷王投票率 04:102021/01/15 政治要聞 里長當愛心天使 中市南屯區年菜物資口罩宅急便 16:042021/01/15 寶島 草莓季甜鹹創意料理 顛覆饕客想像 11:272021/01/16 生活 大直長野米蘭 瞄準層峰女性購買力 04:102021/01/16 地方新聞 新港農會外 違停車上搜出開山刀 04:102021/01/16 地方新聞 川普亂政只是插曲 04:102021/01/16 時論廣場 民眾黨、時力中央不表態 地方積極助攻 04:102021/01/16 焦點要聞 電動車 科技業下一個成長動力 11:302021/01/16 財經 十大建商 寶佳蟬聯推案王 04:102021/01/16 財經要聞 不換成電巴 嘉縣公車不跑市區了 04:102021/01/16 地方新聞 川普留給政治觀察者的遺產 04:102021/01/16 時論廣場 政治熱門新聞 影／罷免王浩宇今投票 一早出現排隊人潮 - 政治 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 【封宇將至】王浩宇罷免會過嗎？正妹網紅爆真相 - 政治 蘇貞昌喊施政2年都做出對的決定 最新民調網友心聲曝光 - 政治 蔡英文接班人已定？政治學者直言：東宮太子危險了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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