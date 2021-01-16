新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票。（葉書宏攝）

新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票。（葉書宏攝）

新北市新店區明城里里民葉承等人不滿里長楊基生未捍衛里民權益，發動罷免案，罷免案今（16日）投票，新北市選委會設置2個投票所，總計有3055張有效選舉票，需要25％同意且同意票要多於不同意票，至中午12時許，約有百餘名里民完成投票，投票仍持續進行中。

新北市選委會表示，新店區明城里共有3055張有效選舉票，共設置2個投票所方便里民投票，由於防疫期間，門口均有安排工作人員實施防疫措施，管控人員進出。

(中時 )