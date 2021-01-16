果菜農藥殘留質譜議日檢20件，中市議員：不夠啦！

民進黨台中市議員16日到果菜市場實地考察，直呼「20件太少了，應該一天篩檢100件」。（盧金足攝）

台中果菜市場先行絞碎檢測的蔬果，再進行質譜儀檢測。（盧金足攝）

台中市議員吳敏濟、謝明源、邱素貞、陳淑華與江肇國等人，16日到台中果菜市場考察，質疑質譜儀篩檢量一天20件太少，應該再提高效率，一天至少抽驗100件。（盧金足攝）

台中果菜市場董事長莊乃慧說，質譜快篩儀器出具報告只需10至15分鐘，快速有效率，揪出有農藥殘留蔬果，對農友達嚇阻作用。（盧金足攝）

台中市議員吳敏濟表示，過去採用生化法出現很多農藥殘留的漏網之魚。（盧金足攝）

小心，農藥別吃下肚！台中市農業局運用「農藥殘留質譜快篩技術」，在台中果菜批發市場設置質譜快篩儀器，但一天只有篩檢20件，與一天8000件蔬果品項比例懸殊，市議員16日實地考察，直呼「20件太少了，應該一天篩檢100件」，要求再添購兩台質譜儀，果菜市場一年到場60萬噸蔬果，憂心民眾恐吃下3萬多噸有農藥安全顧慮的蔬果，影響食安。

台中市議員吳敏濟、謝明源、邱素貞、陳淑華與江肇國等人，今日上午到台中果菜市場考察，針對果菜市場一天進場8000件品項的蔬果，但針對1300到1700個農戶進場的蔬果，只採樣20件，以一年到場60萬噸蔬果，篩檢量太少了，應該再提高效率，未來要努力到一天至少抽驗100件。

吳敏濟表示，過去採用生化法出現很多農藥殘留的漏網之魚，在市政質詢時建議市府採購質譜儀，現在農委會補助，農業局幫忙建置質譜儀，到位後為食安把關，質譜儀完成的蔬果檢測，但夏季農藥量更多，應更添置市一台，原中縣一台。

邱素貞表示，其他縣市的農戶蔬果因為有質譜儀把關嚴謹，造成有的農戶有農藥殘留的蔬果移到台中市來交貨，強調檢驗不合格從源頭管理，訂立自治條例和罰則，管理農產品超標的問題，應有更嚴謹的獎懲制度。

台中果菜市場董事長莊乃慧表示，台中果菜市場進場的數量 一天蔬菜140公噸到180公噸，水果依淡旺季，進場數量每日在300到700公噸之間，採購的質譜快篩儀器，透過電腦判讀數據，出具報告只需10至15分鐘，查驗快速有效率，揪出有農藥殘留的蔬果，對農友也達嚇阻作用。

但議員質疑一天只篩檢20件，無法全面檢測，莊乃慧說，一台質譜快篩儀器約1000萬元，雖然中央有補助近一半經費，但每年耗材經費約需200萬元，目前只有兩名檢測人員，經費與人力都要加強，盼議會支持再增加一台，一天可以增加篩檢到4、50件。

吳敏濟表示，估計台中市民一年大約吃進大概3萬多公噸可能含有農藥、殘留、超標等有安全顧慮的蔬果，這是一個很可觀而且很可怕的數字，去年多名議員在議會特別要求市政府要買一部新的質譜儀來做更精密的農藥檢測，為維護台中市民吃蔬果健康來把關。

「讓更多蔬果如果有農藥殘餘可以檢測出來！」陳淑華、謝明源表示，也應該對守法的農戶更多鼓勵，要求市府今年再購置一部到兩部質譜儀，增加檢測數量。

吳敏濟、江肇國強調，對於檢測不合格的農友或者是農產公司，農業局應訂定罰則與辦法，對於多數從外縣市過來不合格農藥蔬果，以往都由市政府發函給各縣市政府，但很多的縣市政府都是道德勸說而已，造成農藥殘留沒有減少，應有更多規範要求，讓台中市民吃到的蔬果都是很乾淨、很健康、很營養。

農業局副局長蔡勇勝表示，市府成立檢驗專責單位，近日將舉行掛牌正式上路，今年計畫再增購一台質譜快篩儀器，規畫將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果也送至台中果菜批發市場進行快篩，全面守護市民健康與安全。

台中果菜市場總經理余家彥指出，質譜快篩查驗快速有效率，檢驗不合格產品除現場銷毀，還會追溯產品源頭停止供應，先檢後售、有效攔截違規產品，提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

(中時 )