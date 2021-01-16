蘇翁騎機車不敵風勢被吹倒，警方緊急馳援。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市93歲蘇姓老翁日前騎機車外出未返家，家人緊急報協尋，警方接獲車禍案件前往處理，赫然發現當事人竟是蘇翁，原來是當傍風勢過大，老翁在路上不敵風吹自摔倒地，家人感謝警方即時馳援。

豐原警分局指出，豐洲派出所日前17點30分接獲通報協尋失蹤蘇姓老翁，員警蘇子豪、詹前毅巡邏接獲處理車禍任務，赫然發現當事人就是10分鐘前被通報失蹤者，立即協助返家。

豐洲派出所表示，員警處理車禍時發現，老翁在路上因不敵風吹自摔倒地，無法完整表達語意，經消防人員到場檢視無大礙，警方確認身分為線上通報失蹤協尋的蘇翁，隨即帶回派出所安置並提供熱茶暖身，警員蘇子豪將手中暖暖包放置老翁手中，暖身既暖心。

家屬表示，老父親當天下午騎機車出門後就沒有回家，趕緊至派出所通報失蹤人口，所幸被警方及時發現，感謝路過民眾報警處理，更感謝警方將父親如同家人般對待。

所長陳信宇表示，提醒民眾家中若有高齡長者，建議在他的手鍊、皮夾或其顯而易見之處，留下家屬相關聯絡方式，或在衣物繡上姓名，以利警方於第一時間發現即通知家屬。

(中時 )