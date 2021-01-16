桃園一名婦人小芳（化名）因雙眼失明遭子女長年棄養在安養院，小芳姐姐得知後決定將她接出來扶養照顧長達5年；而小芳也將存摺、印章交給姐姐包管，委託提款作為生活費和日後喪事支出，沒想到她前年去世後，姐姐因喪事墊付金額不夠，到郵局領錢時遭控偽造文書、詐欺，姐姐稱領錢是受小芳生前所託，法院認定屬有權代理，最終判無罪。

判決書指出，小芳因雙眼失明，多年來遭子女丟棄在安養院不聞不問，而小芳姐姐從鄰居得知情況後，決定將她接出來扶養照顧，直到前年9月小芳不幸過世後，姐姐拿她的存摺、印章至郵局提領戶頭內1萬6千多元，遭控告偽造文書；但姐姐稱，小芳生前有將存摺印章交給她保管，委託提領款項作為生活費，也有交代領錢出來以便後事。

小芳姐姐說，小芳過世後喪事支出約15萬多，她從對方戶頭領了1萬6772元，其中1萬1560要退還給榮服處，其餘4000元是國民年金、殘障補助。小芳姐姐的女兒也說，阿姨（即小芳）每天由母親照顧，每天早上會去煮飯、清潔身體，對方的子女已經10年沒有扶養，原本喪事是由母親先墊付，因為款項不夠才會提領帳戶。

小芳的女兒也坦承，2010年就沒有與母親同住，平時沒有支付日常生活費用。法院認為，小芳姐姐照顧小芳長達5年以上，小芳曾委託姐姐幫辦後事，並交待以帳戶餘額補貼，喪葬費至少需10幾萬元，姐姐僅領出1萬6771元，且郵局領錢應是受妹妹委託，屬有權代理，主觀上無犯意，最終判小芳姐姐無罪。

(中時新聞網)