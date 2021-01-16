新北市瑞芳至猴硐間，去年底因連續豪雨造成邊坡滑動走山，造成鐵路宜蘭縣段從瑞芳至侯硐停駛多天，台鐵工務、電務及電力等單位，動員超過千人火速搶修，克服惡劣天候及施工條件嚴峻，耗時10天才恢復東正線單線雙向行車，對此，台鐵16日上午釋出喜訊，目前西正線目前仍在搶修中，預計可以在2月8日春節前搶通，恢復雙線雙向通車。

台鐵局指出，邊坡坍塌第二階段西正線搶修進度，由於有大量崩落土石等破碎岩盤，導致整體搶修工作難度更高，為防止岩盤再次滑動，目前規畫以施作孔徑較大排樁擋土牆，來穩固邊坡確保安全。

猴硐走山最新現況曝光！千人不畏刺骨寒風持續搶修 台鐵盼春節前達成全線雙向通車。（台鐵局提供／吳康瑋新北傳真）

猴硐走山最新現況曝光！千人不畏刺骨寒風持續搶修 台鐵盼春節前達成全線雙向通車。（台鐵局提供／吳康瑋新北傳真）

此外，台鐵透露，瑞芳至猴硐搶修作業的位處迎風面，工地現場受東北季風影響降雨不斷連日濕冷，加上近日寒流侵襲，現場普遍低溫濕寒，但工人們在確保安全的前提下，仍冒著大雨及寒風來工作，全力日夜搶修，目前已完成施工構台組裝，正進行主要排樁擋土牆之全套管基樁施作。

台鐵局透露，目前工法、工序均已安排妥當，若工程進度符合規畫控管目標，將能在2月5日前完成排樁擋土牆以防止邊坡滑動，之後進行西正線軌道整正、號誌調整及電車線架設等，預計2月8日達成搶通西正線恢復雙線雙向通車目標。

代理台鐵局長的交通部次長祁文中也在上午前往搶修現場，除查看搶修狀況外，也要求現場人員務必注意安全及保暖，希望大家同心協力在春節前完成雙線通車的目標，以提供返鄉民眾更順暢的交通服務。

(中時 )