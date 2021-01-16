今起又一波冷氣團來襲，加上前幾波寒流，各醫院加護病房（ICU）吃緊，北部更是一床難求。根據衛福部「急診即時資訊」，台北市內幾個主要醫院的加護床位都已滿。醫師指出，這當中有近3成患者，是因低溫引發腦溢血或中風，呼籲民眾務必注意自身狀況，做好保暖。

急速冷凍再一波！戴立綱曝低溫風雨襲

衛福部「急診即時資訊」顯示，截至16日中午，包括台大醫院、台大兒醫、北榮、長庚、國泰、北醫等，加護病房已經沒有床位了。醫勞盟表示，有醫院為了替極重症患者找床，打了10間醫院就是找不到，救援黃金時間一分一秒流逝。

一般加護病房的佔床率約80%至85%，冬天會增加到95%甚至滿床。根據《三立新聞網》報導，輔大醫院加護病房主任劉偉倫指出，ICU裡約有2至3成患者因腦溢血、腦中風入院，另一部分以細菌性肺炎居多，這些都和低溫有關。

尤其跨年後的寒流堪稱近年來最強，本周過了幾天暖冬，今、明又要轉冷，民眾身體要對抗忽冷忽熱的天氣，防衛機制更容易錯亂，導致生病。

(中時新聞網)