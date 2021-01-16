促轉會13日公告制定「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，明定賠償、財產返還方式，財源包括政府編列預算，以及不當黨產挹注等，引發國民黨主席江啟臣不滿，對此促轉會主委楊翠今天表示，用不當黨產賠受難者，非常合理。

促轉會草案公布後，江啟臣指出，國民黨的黨產現在幾乎全部都被黨產會控制，不曉得轉型正義為什麼一定要扯到國民黨黨產，質疑蔡政府把國民黨黨產當政治提款機。

楊翠(記者季節攝)

楊翠今天出席台灣教授協會舉辦「轉型正義工程：檢視、回顧與前瞻」研討會時，被問到對江啟臣言論的看法時表示，草案中提到用於賠償、返還的財源有幾項，包括政府編列預算，以及不當黨產挹注等，這是依據促轉條例第7條，不當黨產收歸國有後設置特種基金，用於轉型正義工作，所以不當黨產若收歸國有後用於政治受難者的賠償，「我想是非常合理的。」

此外對於國民黨立委蔣萬安也提出返還不當沒收財產的修法草案，楊翠表示，非常正面肯定蔣萬安也願意提出草案版本，這件事是整個國家的事，超越黨派，各黨各派願意提出意見，擴大討論空間，共同找出最好方案，她覺得很好。

而對於政治受難者後代希望移除威權象徵、公布更多白色恐怖政治檔案，楊翠表示，促轉會過去兩年半一直在努力這件事，中正紀念堂是台灣最具指標性的威權象徵，也是轉型正義工程非常需要面對的，她將持續與文化部協商出最好方案看如何轉型；至於地方和行政機關的威權象徵，已移除或正在移除的有360個，事實上有些推進，對於相關檔案的開放，促轉會過去兩年也不斷持續跟檔案局合作，加速政治檔案的徵集、解密，甚至擴大清查。

楊翠在研討會演講時指出，促轉條例只規定促轉會要做哪些事，但沒有規定其他機關不配合作會有罰則，所以需要協商，扣除慈湖雕塑紀念公園，全國公共空間的兩蔣塑像共1542處，其中已完成處置與同意處置者合計360處，占原統計數量之23％。而不義遺址也有很多是法務部、國防部等其他機關主管，促轉條例規定尚有不足，可能需要專法比較好處理，因此已在研究不義遺址保存的專法草案。而隨著促轉會任期將於5月屆滿，目前也在研議任務交由哪些機關銜接。

此外監察院長陳菊原訂出席研討會致詞，但卻臨時通知媒體因「另有要公」改由監委蔡崇義代表致詞，蔡崇義致詞時表示從小父親從小要他不要碰政治，到父親過世後，他才答應蔡總統到監察院任職，因為聽說監察院稍微有政治化，但後來進來發現沒有政治化，因為昨天丁允恭已經被彈劾了，監察院重視的是人權，轉型正義也在進行。

之後開放政治受難者發言時，身為律師的台北市高齡政治受難者關懷協會新任理事長不滿指出，促轉會提出的方案讓會內很多老前輩覺得沒有誠意，希望按照刑事補償法的原則，一天5000元，關多久就給多少，很多人說擔心政府沒錢，但不是沒錢就不用賠。

促轉會委員陳雨凡回稱，目前是法令預告期，還有調整的機會，促轉會將蒐集各方意見，下周也會在北中南各辦一場說明會，之後才會送行政院。

(中時 )