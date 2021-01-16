100名各領域的青年委員發揮創意，一起為台中的市政添加創新動力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市青諮會擴大並提供青年政策參與的管道，讓青年皆可以充份表達想法。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

讓年青人能大聲說出對公共政策的想法，台中市府提供青年公共參與零距離的平台，展現具體成效，台中市青年諮詢委員會成立以來提案數共計51件，參採率達84％，市府重視青年的意見，讓年輕的台中城市更接地氣。

台中市長盧秀燕強調，對市政府來說，每一個意見都相當寶貴，感謝台中青年事務諮詢委員會的所有委員，發揮熱忱與創意，對台中的市政提出建言，青年的聲音，就是台中進步的動力。

研考會主委吳皇昇表示，青諮會擴大並提供青年政策參與的管道，讓青年皆可以充份表達想法，經過與市府溝通、交流並取得共識讓政策更到位。

去年7月由市府研考會接棒青諮會運作，委員會議廣邀100名青年委員與會，擴大徵詢青年委員的意見，成為全國最大規模的青年會議，並排定每個月以專題報告方式進行議題小組會議，提供委員規畫時間、提高參與度，藉由大小會議集結100名各領域的青年委員發揮創意一起為台中的市政添加創新動力。

台中的青年委員發揮所長，關心議題跨多方領域，吳皇昇指出，有青年委員提出單側聽損學生在校學習狀況，獲教育局回應將修訂高中以下身心障礙學生就讀普通班教學原則及輔導辦法，明訂未持有各主管機關核發有效鑑定證明的身心障礙學生相關受教權益。

此外，有青年委員在新冠肺炎防疫期間，提出學校實施遠距線上教學時，應確保弱勢學生學習資源，亦對長照、公托公幼、青年創業、社會住宅及智慧交通等政策，提供創新、活力的想法與建議。

吳皇昇說，去年底由研考會架設的台中青諮會網站，也是青年委員認為青諮會角色應明確，提議建立對外宣傳平台，讓外界了解青諮會運作、會議記錄及提案內容等過程，進而達到青年議題被關注的政策效果。

(中時 )