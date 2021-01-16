味全龍在擴編選秀挑中中信兄弟內野手吳東融，今日他參與接棒未來迷你棒球賽，是他首度穿上龍隊球衣公開亮相，笑說穿新球衣感覺頗新鮮。吳東融周一已向味全龍報到，練球方式與過去在兄弟時大不同，而最大感受是學弟都很活潑。

吳東融過去在兄弟穿61號，剛好是學弟曾柏融的背號，曾柏融原本穿16號，不過後來「龍狀元」王維中加入後將16號禮讓給他，改穿61號，吳東融因此選擇67號做為新背號，「有學弟穿了也不好意思請他換，剛好67號跟61號一樣都是質數，恰哥（彭政閔）、和哥（陳江和）號碼也是質數（23、31），可能也是巧合啦，看接下來的路能不能比較順一點。」

吳東融已經向味全龍報到數日，他表示訓練方式與兄弟大不同，龍隊從早上6點半就要開始，不過練到12點就結束，「內容不會差太多，但比較緊湊一點，短時間內把強度拉高，下周會在用下午時間進行自主訓練，打擊、守備、體能都要做，把身體強度拉上來才能應付整年比賽。」

訓練時吳東融最有感的不同之處在於學弟們都很年輕，因此過程也更活潑、更多聲音，「之前在兄弟大家都專注在自己訓練上，比較安靜一點，但這裏大家都很活潑，一開始不太習慣，不過我也會提醒他們，該嚴肅要嚴肅、可以玩時盡量玩。」

過去吳東融在兄弟時算是中生代，不過加入龍隊後變成「大學長」，讓他表示身上有不同的責任了，「有很多學弟需要我們這幾個有經驗的帶領他們，責任感比過去多，未來他們在一軍碰到狀況時也需要我們適時提醒。」

(中時 )