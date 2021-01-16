今日暴增7例境外移入，指揮中心最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓、印尼、美國、俄羅斯及南非入境。截至目前，共累計850名確診案例。其中1人是美國回來確診者的同行家人，入境時有症狀但採檢陰性，後來被列為接觸者，居家隔離時採檢才確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，案845(30多歲)、案846(20多歲)均為菲律賓籍男性移工，去年12月24日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後進行集中檢疫，迄今無症狀，今年1月6日檢疫期滿前採檢陰性，14日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診，Ct值分別是33及36。由於2人無症狀，檢疫及自主健康管理期間均未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案847為俄羅斯籍50多歲男性，今年1月5日來台工作，入境時無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿，1月13日出現嗅覺異常，由衛生單位安排就醫採檢，今日確診。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸的相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。因機器緣故，沒有Ct值。

案848為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月27日來台工作，迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿，今年1月11日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，該次採檢共6人同行，2人陽性(日前公布的案841及842)，餘4人陰性。

1月14日，仲介安排4人至醫院進行第2次自費採檢，1人陽性，案848在今天確診，Ct值為35。衛生單位已掌握個案接觸者共5人，3人為一同至醫院採檢者，檢驗結果為陰性；2人為專車司機，因有適當防護，均列自主健康管理。

案849為菲律賓籍40多歲男性漁工，去年12月30日來台工作，迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，今年1月14日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共6人，均有適當防護，列自主健康管理。

案850為本國籍40多歲女性，是案817一同自美國返台的家人。個案居住於美國， 1月3日與家人一同返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，採檢結果為陰性，因同行家人(案817)確診，改列居家隔離。

個案於1月5日再次採檢，檢驗結果為陰性，1月7日到12日之間居家隔離期間陸續出現咳嗽、味覺異常等症狀，1月13日由衛生單位安排就醫採檢，今日確診，Ct值為17，研判是在美國感染，但到了台灣才發病。由於個案就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案851為本國籍30多歲男性，長期在南非工作，去年12月16日返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告。個案入境後於家中進行居家檢疫，期間無不適症狀，自述1月6日自主健康管理期間有腹瀉。1月14日，個案至醫院自費檢驗，今日確診，Ct值為30。

莊人祥說，個案確診住院之後再採檢，Ct值則是33，IGG陽性，IGM是陽性或陰性，研判至少發病4、5周，腹瀉症狀應是其他事件。衛生單位已掌握個案家庭接觸者共5人，4人列居家隔離，1人列自主健康管理。

截至目前，國內累計850例確診個案，分別為753例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、751人解除隔離、92人住院隔離中。

(中時新聞網)