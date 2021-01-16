味全龍在擴編選秀挑中樂天桃猿捕手劉時豪，他今日穿上龍袍參加接棒未來迷你棒球賽，為轉隊後首度公開亮相，劉時豪談到目前漸漸適應龍隊模式，最有感的是學弟都很年輕，他笑說自己好像年輕10歲了。

雖然過去在樂天桃猿也是紅色球衣，不過換上龍袍後還是頗有感觸，劉時豪說，「第一次穿味全球衣滿新鮮的，這個紅色比樂天更鮮豔，換球隊後一樣是為球季備戰。」

劉時豪投入龍隊訓練數日，他表示目前慢慢步入軌道，過去在樂天算是中生代球員，不過到了龍隊後變成大學長，「學弟他們大概20到25歲，跟學弟聊天讓我回到以前的感覺，好像年輕了10歲，氣氛都不錯，有被感染，感覺自己也是年輕人了。」

劉時豪去年曾在二軍時與龍隊對戰過，他認為龍隊投手的球速、球質都不錯，「球速也快，變化球犀利，滿期待新球季的，希望我們能跟其他四隊打成五五波，以第一年就打總冠軍這個目標前進。」

劉時豪過去在大學時期就曾與「龍狀元」王維中搭配過，兩人過了數年繞了一圈在味全龍成為隊友，「之前他在樂天練習時也有跟他搭過一場，希望我們能一起拿更多勝利。」

味全龍球員魏全(左起)、吳東融、劉基鴻、徐若熙、曾陶鎔、劉時豪與天母球場合影。（YY SPOTRS 寶勝國際提供）

(中時 )