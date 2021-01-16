新冠肺炎疫情橫掃2020年，也改變民眾的食衣住行習慣，根據交通部高速公路局統計，去年大眾運輸工具運量下跌，國人傾向自行開車避免群聚，國道交通量成長1.4％，通行費比2019年還多賺5億元。

高公局指出，2020年全國道的交通量為3萬4124百萬車公里（mvk），較2019年的3萬3653mvk增加1.4％。去年國道通行費收入242億，較前年237億增加5億元、約2.1％。

高公局分析，國道通行費與交通量增減幅度有關，去年2至4月交通量逐漸下降，其中4月下降11％最多，中大客車平日減少近5成、假日減少近7成。5月之後國道交通量即轉為正成長，8月受到暑假與國旅旺季影響，上升最多。

觀察各區的交通量增減幅度，會發現「南區＞中區＞北區」，與本土病例（疫情傳染程度）資料相符，可能為受其影響，或為北、中區商業旅次較多的因素。

若按照國道路線來分，交通量增減幅度「國5＞國3＞國1＞國1高架」，國3的交通量成長甚至比國5還多，推測是因為國3較接近山區及風景區，而民眾受疫情影響出遊多往山區、戶外踏青所致。

(中時 )