中興大學出版新書《醬書寫》，盼帶領民眾深入醬文化領域，了解台灣庶民飲食。（興大提供／林欣儀台中傳真）

知名作家劉克襄曾經撰文批評台中早餐，引發鄉民反彈，連帶使得台中「炒麵配辣椒醬」的飲食文化爆紅，但其實，台中可不是只有東泉辣椒醬，中興大學近日出版新書《醬書寫－在地與越境的醬風景》，透過醬料論述台中飲食文化，盼串起庶民飲食記憶。

這本《醬書寫－在地與越境的醬風景》是由興大中文系副教授陳建源主編，集結《灶邊煮語》作者陳淑華、《深夜女子的公寓料理》作者毛奇及《美援時代鳥事並不如煙》作者劉志偉等9位台灣作家，分別書寫出他們對台灣在地醬文化觀察結果，並與移工團體對東南亞醬味的新興飲食地景比對，呈現台灣醬料特殊性。

這本書規畫為「醬文化－覆醬瓿」系列專書的首冊，內容涵蓋了釀造技術、醬文化書寫及東協廣場醬地景、醬文化活動相關側寫等。陳建源說，劉克襄多年前撰寫一篇「台中傳統早餐為何？」的文章引發各界論戰，更使得台中飲食文化成為熱門討論話題，有感於飲食文化掀起的熱度，決定透過書籍、讓飲食文化研究者對劉克襄的問題做出回應。

陳建源強調，中興大學是中部食品科學研發重要學校，中部地區更是台灣主要醬油、醬料的生產地，蘊含有豐富「食醬文化」；此系列書籍取名為「覆醬瓿」，是比喻蓋在醬缸上不受重視的著作，盼為「醬」重新找到新的視角，讓辣椒醬、海山醬、番茄醬等一起豐富日常味覺。

(中時 )