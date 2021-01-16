前總統陳水扁母親，高齡94歲的「扁媽」陳李慎在15日下午辭世，當天晚間移靈到柳營祿園，預計明天才會設置靈堂，仍住在官田西庄老家的阿扁弟弟陳文狩表示，家人低調處理扁媽後事，據悉又因為新冠疫情考量，將舉辦家祭，不辦理追思告別式；而在地鄉親談及此事都相當不捨。

跟扁家是族親的前西庄里長陳水榮說，去年扁媽跌倒住進麻豆新樓醫院，後來入住該院養護中心，就沒有再回到老家，今天一早得知扁媽是在睡夢中安詳辭世，雖然不捨但也感到安慰。

扁弟陳文狩還住在官田老家，他說扁媽後事將低調處理，不方便表示意見。（莊曜聰攝）

2019年時，蔡英文總統在當時民進黨黨主席卓榮泰陪同下，還曾到阿扁在台南官田的西庄老家探視扁媽陳李慎，當時扁媽身體狀況還不錯，但去年因為跌倒入院，健康惡化，陳水扁還因此搬到台南市東區，以便就近探視，但不幸在昨日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享壽94歲。

麻豆新樓醫院也發出聲明，表示扁媽在麻豆新樓醫院及附設護理之家接受照護期間，醫護人員均感受到阿扁前總統對母親的敬重與關愛，而扁媽高壽離世，止息勞苦病痛，願上帝保守扁媽，安往天家。

(中時 )