北市忠誠路民宅15日發生1家3口陳屍案件，現場留有100多萬現金，尋短的66歲李姓男子在遺書中表示，這些錢要拿給表弟還債，但警方昨訊問這名表弟，他卻表示表哥一家從沒跟他借過錢。

李姓男子過去曾在某家公司上班，60歲退休後，與未嫁的妹妹，住在一起照顧老母親，去年12月25日，94歲的母親因病在家過世，兩兄妹自覺對世間已無眷戀，決定一起尋短。

警方調查，日前因寒流及陰雨，掩蓋屍體異味，一直到15日晚鄰居聞到異味，才請里幹事來處理、報警，勘驗後已排除他殺可能。

死者遺留100多萬現金，另有金飾、名錶，兩封遺書交代其中100萬要還表弟，10萬辦喪事，名錶要給某親戚留做紀念等，警方昨晚訊問住同棟公寓2樓的表弟，有關彼此間的債務情形，但他卻表示並無此事。

李男表弟說，表哥沒向他借過錢，他因住得近，之間不時會上去看看有慢性病的阿姨，最近一次過去，也沒發現什麼異狀，想不到兩人會在阿姨往生後輕生。

(中時 )