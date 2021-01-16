新北市警察局今舉辦新卸任局長布達交接典禮，由市長侯友宜主持布達儀式，警政署署長陳家欽擔任監交；新任警察局長黃宗仁與侯友宜同是中央警察大學45期畢業，侯致詞時大讚黃當年是全班第1名，親力親為的態度被基層員警稱為「阿仁哥」，他期勉黃秉持接地氣的風格，照顧新北市8000多名警察，成為警民溝通的橋梁。

黃宗仁從警政署副署長出任新北市警察局長，被基層喻為「最接地氣警察局長」，曾任警政署公關室主任、行政組長、警政委員、保五總隊長、航空警察局局長、台南市警察局局長、警政署副署長等重要職務，是國內少數接任2都警察首長的人才。

侯友宜致詞表示，非常感謝陳檡文局長任內帶領員警克盡職守，讓新北市穩定治安獲得市民肯定，雖然期間發生幾件重大刑案，也都能逐一克服、解決，榮升警大校長實至名歸，未來將重棒交給資歷深厚的黃宗仁，一起為新北市治安打拼。

侯友宜說，黃宗仁是警大同期第1名，一畢業就憑藉優異成績接最具挑戰性的台北市中山分局巡官，一路從巡官、督察員當到台灣省警政廳公關主任，他有幸在任職警政署長期間與黃宗仁共識，共同面對很多件重大危機處理、抗爭等事件，看著黃主任臨危不亂做出最好危機管控和處理，表現非常優異。

侯友宜也說，黃宗仁在基層內有個綽號叫「阿仁哥」，可見地方基層對他的愛戴，這也是他最令人敬佩的一點，能夠跟人民並肩作戰，站在第一線感同身受，期勉黃宗仁未來領導新北市8000名警察弟兄，凝聚警界精神，共同捍衛人民治安。

警政署長陳家欽補充指出，警政署近年為警察同仁喉舌，先後促成通過刑法第149條及150條修正案，維護警察執法的安全與尊嚴，讓街頭暴力比例下降；此外，有鑑於員警值勤經常被不法分子衝撞，造成受傷致殘，甚至因公殉職，警政署還促成刑法第135、136條修正案，將加重妨礙公務刑責，藉由法律保障基層執行勤務的人身安全。

(中時 )