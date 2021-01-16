「IPIS蟑螂合唱團」 1997年出道，唱紅《忘了我是誰》、《失戀中請勿打擾》、《分手》等經典歌曲，更在台灣歌壇掀起一股Acapella（人聲合唱）風潮，不過2004年便淡出演藝圈，如今事隔17年，大哥Jasper和三弟Malvin改組雙人組合「PO2」再戰歌壇，勢必再度勾起粉絲不少回憶。

IPIS出道共出道七年時間，唱紅無數經典歌曲，其中一首《分手》更被選為韓劇《藍色生死戀》片尾曲，此外歌曲曲風不僅融入當年少見的嘻哈RAP，還有獨具亞洲風格的藍調味道，此外自編的「蟑螂舞」更引起年輕人模仿風潮，讓他們站穩在華語樂壇的地位，不過2001年和唱片公司解約後，便逐漸轉往幕後淡出歌壇，低調的四人幾乎沒有消息傳出，不過多年前有粉絲指出曾目擊老大Jasper在桃園麥當勞工作，老二Ramson在桃園開了全聯，小妹Jennifer則是遠嫁日本育有一子。

消失近17年，大哥Jasper、三弟Malvin組成全新二人組合「PO2」，將重返華語歌壇，對此Jasper表示雖然淡出歌壇，但始終沒有放棄多年來的夢想，仍持續創作新作品，不過礙於面對現實生活壓力，只能以先養活自己為主，更透露曾和Malvin合開一間小餐廳，但不敵2008至2010年金融風暴，最後只得被迫無奈收店。

如今推出全新創作單曲《OH寶貝"都會節奏420版"》，被問到未來有無可能四兄妹再度合體舉辦演唱會？對此他們坦言要看後續各個情勢發展，經過評估後才能確定，但坦言確實是未來目標之一。

(中時新聞網)