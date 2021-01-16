絲襪?內衣? 女主播收到最驚嚇禮物是這個! ///主播王乃伃

中天美女主播王乃伃今年初開始斜槓人生，轉戰Youtube搶當網紅也分享主播工作的秘辛，最近她拍片分享收過粉絲寄來最驚嚇的前三名禮物，分別是絲襪、內衣跟地契，她自曝最多的就是絲襪，還有人寄XL尺寸的來，但她腿根本沒那麼粗，也有人送上巨胸尺寸的內衣，她則誠實說其實沒那麼大，也穿不下，笑翻網友。

王乃伃最近拍片開箱粉絲送來的禮物，讓她最驚嚇的第三名就是絲襪，直說也是她收到數量最多的禮物，從無痕款到防爆款應有盡有，這幾年就收過10幾雙，不知道是不是大家覺得她腿粗，先前還收到XL的，結果套上去超級鬆，她也無法穿，也直言不知道是不是粉絲本身有遐想，她平時其實很少穿絲襪，呼籲大家可以不用再寄來。

王乃伃分享最驚嚇禮物前三名。（圖／翻攝自乃伃主播 碎碎念 Youtube）

接著，王乃伃又分享第二名的粉絲驚嚇禮物，就是一件全白貌似C或D罩杯的內衣，王乃伃坦言當她打開包裹時也滿頭霧水，「但我必須要說他（粉絲）高估我的實力，那也沒有辦法穿」，又笑說一開始收到心裡真的覺得怪怪的，問了其他主播後才發現她不是第一人，也有其他主播收過內衣，大家收到當下心裡都不是很舒服。

王乃伃最後揭曉最令她驚嚇的禮物，竟是有粉絲主動寄來地契，還附上紙條說：「我是XXX，可供300萬養妳父母，附地契一張，以表誠意」，另類求婚讓王乃伃受寵若驚，打趣說第一次接收到可少奮鬥30年的求婚，但真的太奇怪，她隨後立刻沿著原地址原封不動寄回，並拜託粉絲別再寄來這類禮物。

(中時新聞網)