有些人每到睡覺時間就很擔心今晚又無法安穩入睡、睡睡醒醒或莫名其妙睡到一半就醒來，這些狀況會大大影響第二天上班的精神。風水命理老師陳哲毅表示，住宅的風水不佳，也很容易影響睡眠，導致睡不安穩、神經衰弱，精神狀況越來越糟，甚至會形成憂鬱症。以下提供幾個要點，讓大家作為參考，希望有助擺脫失眠煩惱跟健康威脅。

▍失眠風水1：臥房密不通風

臥室除了房門之外，沒有其他的窗戶，這樣就是密不通風的格局，容易影響空氣品質，容易讓人昏沉、疲倦，精神差卻又不容易熟睡，常常會半夢半醒，睡醒後還是覺得很勞累，沒辦法睡飽。

小叮嚀：陳哲毅老師建議臥房加設窗戶，才能讓空氣流通，或是容易失眠的人換房間睡，也是一個方法。

▍失眠風水2：臥房光線失調

臥房既然是休息的地方，光線就不能太強，比較適合用柔和的燈光。陳哲毅老師強調，臥房光線若是太強，不但很難入睡，睡眠也容易中斷，或是陽光太強列，一早就把人照醒，應該加裝窗簾，才能改善。

小叮嚀：相反的有些房間光線太弱，又沒有陽光照射，反會顯得太過陰暗，陳哲毅老師說，若一直睡在這樣的房間，也會有失眠的現象，對健康更不好，免疫力變差，此時反而要加強燈光，讓房間感覺溫暖，就會比較好入睡，也不太容易生病。

▍失眠風水3：睡床沒有靠山

睡床擺放的位置不佳，也容易睡不安穩，引起失眠，還會影響運勢，所以睡床的位置，必須要慎重考慮。陳哲毅老師提醒，若是床頭沒有緊貼牆壁，形成床頭落空的情況，就像是失去靠山，會導致失眠、緊張，人際關係也會變差，影響到姻緣的到來。

小叮嚀：如果因此考慮將床頭轉向，也要注意床後方不可以是窗戶、落地窗或是不牢固的櫃子，這樣還是會有負面效果，並不能夠改善情況。

▍失眠風水4：睡床上有樑柱

睡床的上方若是有樑柱，也容易讓人失眠，因為壓樑的關係造成壓力，好像有東西壓迫，無形中就會睡不安穩，神經很容易緊張，就算睡著了，也容易作夢，隔天醒來昏昏沉沉，精神體力不能恢復，影響到讀書或工作的效率。

小叮嚀：陳哲毅老師提醒，床上有樑不僅不容易安穩睡覺，也容易導致生病、開刀，所以若有壓樑的情況，就要趕快將床位移走，若是無法移動床位，就要將樑柱裝潢弄成圓形或水波形，將直角的煞氣減弱。若還是不能裝潢，不妨就更換房間，才不會遭受影響。

▍失眠風水5：睡床有路沖

所謂的睡床路沖，就是睡床正對門口或是落地窗的位置，這樣的格局會因為人進進出出而產生噪音、影響睡眠，除此之外還有氣流的問題，氣流太強的話，將影響睡眠情況，人也容易感冒生病。

小叮嚀：若是房間空間小，難移開睡床，也應該加裝門簾、窗簾或是遮掩的矮櫃、屏風，來化解沖煞的影響。

▍失眠風水6：睡床鄰近衛浴

臥房若是套房，就會有衛浴，陳哲毅老師提醒，衛浴會產生穢氣，影響健康且讓人運勢下降。所以如果睡床對著衛浴門口，就容易讓人昏沉、失眠，而無法放鬆熟睡，精神與體力恢復不了，隔天的工作效率就差。若是衛浴不在臥室內，而是在臥室外面，但衛浴門口剛好對著臥房內的睡床，也是會造成這樣的情況。

小叮嚀：陳哲毅老師提醒，可將睡床移開或加裝門簾、屏風來阻擋，最重要的是衛浴保持乾淨、通風，不要有異味產生，情況就可以減緩。

▍失眠風水7：臥室擺設不當

臥室是休息的地方，不應該有太多物品，否則將顯得雜亂，睡眠品質當然就差。像是電器用品，如電視、音響、冰箱、電磁爐、熱水器等，若沒必要就應搬離，才不會讓電磁波干擾睡眠。臥室也不能設置魚缸，因為魚缸的水氣，人體長期的吸收，恐怕會讓人生病，睡眠也無法安穩，還容易有爛桃花，影響感情的和諧。

小叮嚀：陳哲毅老師提醒，像是字畫、古董、玩偶等等，也應該少放在臥房，盡量保持臥房清爽，睡眠品質才會提昇。

▍失眠風水8：臥房對廚房

臥房除了不能對衛浴，廚房也應該避免相對，否則廚房的油煙以及火的氣場，會讓人變暴躁，情緒起伏變大，睡眠當然不安穩，人際關係也會變差。再者，廚房是象徵女主人的風水，臥房若對著廚房，對女主人較不利，也會影響到財運。

小叮嚀：廚房要有排除油煙的設備，保持空氣的清新，而臥房也盡量不要打開，並且加裝門簾或擺綠色植物，減少火氣的影響，睡眠與健康就能改善。

▍失眠風水9：臥房對著神明廳

臥房是個人隱私的場所，有些事情較不雅，不能夠公開展現，特別是已婚男女，夫妻往往有些恩愛、親密的動作，若臥房門口剛好是對著神明聽或是祖先牌位，就會有褻瀆神明，產生不敬的意味，容易被靈體干擾，睡眠品質就會比較差。

小叮嚀：陳哲毅老師建議，若有這種情況，最好加裝門簾或屏風，或是更改臥房門方向。

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(中時新聞網)