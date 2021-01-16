李沃耀夫婦以母之名捐款300萬元，讓母愛永留人間。楊鎮浯縣長帶領鄉鎮首長為老夫人默哀致敬。（李金生攝）

扶幼主委李根遠致贈感謝牌，轉達扶幼大家庭的心意。（李金生攝）

金門家扶中心小朋友用歌聲感謝李沃耀夫婦在歲末寒冬送來暖流。（李金生攝）

金門家扶中心特地安排感恩音樂會，邀請金沙鎮碧山社區的樂隊演出「落雨聲」、「心肝寶貝」和「母親您真偉大」等數首歌曲。（李金生攝）

甫遭母喪之痛的旅台企業家環遊國際旅行社負責人李沃耀、陳素蘭夫婦今（16日）率同仁與眷屬近百人到金門，在「母親您真偉大」的音樂會歌聲中，以母親之名捐款新台幣300萬元做為家扶中心扶幼館興建基金，由扶幼主委李根遠代表接受，縣長楊鎮浯和鄉鎮首長在場見證溫馨的一刻。

這是李沃耀夫婦繼2018年春節前夕，捐款100萬元做為扶幼館興建基金後，再次付出他們的愛心，居喪守制期間依然關懷弱勢家庭，讓鄉親十分感動。

金門家扶中心特地安排音樂會，邀請金沙鎮碧山社區的樂隊演出「落雨聲」、「心肝寶貝」和「母親您真偉大」等數首歌曲，並在扶幼主委李根遠帶領50位扶幼兒童的歌聲中，感謝李沃耀夫婦在歲末寒冬中，為金門大家庭送來暖流。

李沃耀表示，母親在前幾天已完畢後事，一切功德圓滿，感謝各界長官與鄉親的愛護，不只楊鎮浯縣長數度慰問致意，前總統馬英九也專程飛來金門上香，今天他們夫婦以母之名捐款，希望劬勞一生的母親的愛能永留人間，家扶中心就是孩子的母親，祝福家扶孩子都能健康成長，將來也能回饋社會。

李沃耀夫婦這回捐款之外，也挑選近百份文具禮品贈送家扶兒童，與會嘉賓也獲贈防疫口罩，在農曆新年即將來到，祝福鄉親大家平安喜樂。

(中時 )