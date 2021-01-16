全台氣溫驟降，民眾紛紛添購電毯、電暖器等禦寒電熱器，台中市法制局16日提醒消費者，電毯、烘手機、室內電暖器等商品均屬經濟部標準檢驗局公告應施檢驗項目，選購時要注意貼有「商品檢驗標識」的電熱器，依照使用說明書的指示謹慎使用，安心保暖過寒冬。

坊間銷售的電毯及電暖器品牌眾多，但以往卻曾發生電熱器商品設計不良或民眾使用不當，釀成意外災害的案例，民眾購買時，不得不慎。

電熱器商品要貼上「商品檢驗標識」，才能在市面上販售。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市法制局長李善植說，經濟部標準檢驗局依商品檢驗法指定公告，將電毯、烘手機、室內電暖器等電熱保暖商品列為應執行檢驗商品，這些商品在流通市場前應先進行強制性檢驗，無論是自國外進口或國內產製者，如未符合檢驗規定，不得進口或出廠陳列銷售，經過檢驗合格的商品，要貼上「商品檢驗標識」，才能在市面上販售。

近日天氣寒冷，很多民眾冷到「凍」未條，如果長時間使用電熱器，若使用未經檢驗合格的電保暖器，恐安全性不足，有潛在危險性。

李善植呼籲，民眾選購及使用電熱器商品時，注意檢查是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱及地址、電壓、消耗功率等電器規格及型號等各項標示是否清楚，勿隨意購買來路不明商品。

民眾使用各類電熱器時，應依照說明書須知使用，勿靠近易燃物；應注意用電安全，避免使用延長線，遵守商品安全使用年限等。

(中時 )