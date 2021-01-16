民進黨台北市黨部主委參選人吳怡農，日前表態不會參選2022台北市長，但有意參選2024立委，並放話要把擬參選台北市長的國民黨人氣立委蔣萬安「留在中山區」，引起討論。吳怡農明年不選台北市長，民進黨到時要推誰出馬令外界關心。立委高嘉瑜近日透露，目前最強還是衛福部長陳時中。

高嘉瑜日前接受《港媒》中評社訪問時提到，以目前民進黨內參選台北市長人選來看，民調最高是陳時中，但若有吳怡農幫忙輔選，等於「強強聯手」對抗蔣萬安，要勝選比較有機會。

高嘉瑜認為，吳怡農就是以高學歷、菁英形象帶領台北市選戰，不管輔選議員或是市長，都會達到加分效果，讓年輕選票凝聚，帶動民進黨2022的台北市候選人，且他不可能自己選，一定是輔選的角色，但吳要選立委必須要先立功，輔選陳時中是最可能的角色，若蔣萬安當選市長，就會空出立委位置，那麼吳就會去選這區立委。

不過，話鋒一轉，高嘉瑜直指陳時中的支持度來自於防疫成果，未來選舉是否辭職，要看選戰前疫情是否告一段落。

然而，面對即將出任民進黨台北市黨部主委一職，吳怡農指出，「是很大的挑戰，會全力推出2022候選人。」至於如果決定不參選市長，是否會再選立委，吳怡農肯定說，「當然，2024會再參選立委」，打破外界對他2022年可能球員兼裁判參選市長的想像。

(中時新聞網)